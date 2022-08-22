Kadın kavgasına erkekler de girince tekme ve yumruklar havada uçuştu...

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Gülbeyaz K. ve Melike Ö. İsimli iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Tartışma, giderek büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.

Tüm mahalleinin izlediği kavgaya bir süre sonra erkekler de karıştı.

Silah sıkarak kayıplara karıştı

Tansiyonun düşmek bilmediği olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Gülbeyaz K. isimli kadının öfkeli akrabası Eldin E., silah sıkarak kayıplara karıştı.

Hastaneye kaldırıldı

Kurşun karşı taraftan birine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

O anlar kaydedildi

Polis ise çevrede inceleme başlatarak kaçan şahsı bulmak için harekete geçti.

Yaşanan kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.