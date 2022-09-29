Merkezefendi ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesi'nde, iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanların yerini bıraktığı alevler metrelerce yükselerek mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı.

Büyük korku yaşayan çevre sakinleri, hızla büyüyen alevlerin evlerine sıçraması ihtimaline karşı kendisini dışarı attı.

Uzun uğraşlar sonucu söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için müdahaleye başladı.

Büyüyen alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü.