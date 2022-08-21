Artan araç fiyatları vatandaşları olumsuz etkiledi, ikici el otomobil pazarlarına gelenler elleri boş döndü.

Alıcılar fiyatların yüksek olduğunu söylerken satıcılar ise fiyat araştırması yapanın çok olduğunu fakat alanın olmadığını söylüyor