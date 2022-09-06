İkinci el alım-satım sitesinde gözüne kestirdikleri temiz ikinci el araçların yedek parçalarını çalan şebeke, önceden belirledikleri marka ve model araçların fiyatlarını yüksekten düşüğe doğru filtreliyor.

Ardından dolandırıcılar, ilk 10 aracın sahibi tek tek arayarak aracı beğendiklerini, ciddi alıcı olduklarını ve buluşmak istediklerini söylüyor.

Dolandırıcılar, daha önce tanıdıkları bir sanayiciye aracı götürüp 5-6 dakika içiresinde, fiyatı 80 bin liraya kadar çıkan “katalizör” parçasını söküp, yerine daha ucuz olan yan sanayi ürünü takıyor.

Daha sonra dolandırıcılar, araç sahibi ile ciddi alıcı olduklarının altını çizerek pazarlık yapıyor, helalleştikten sonra da ertesi gün satış için noterde buluşmak üzere araç sahibine söz veriyor. Ertesi gün satış için arayan araç sahibine çeşitli bahanelerle satıştan vazgeçtiğini belirtiyor.