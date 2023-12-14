Kahramanmaraş’ta suç ve suçlulara geçit vermeyen il emniyet müdürlüğü operasyonel faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Göreve geldiği günden itibaren il genelinde güvenlik ve kamu düzenin sağlamak için çalışmalarını sürdüren il emniyet müdürü Nurettin Gökduman, koordinesindeki ekipler başarılı operasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele amirliği ekipleri silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, kesici alet ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.