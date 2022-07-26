Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube MüdürlüğüNce Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Bulvarında bulunan banka ve bankamatikler de bulunan vatandaşlar uyarıldı.

Ayrıca ekipler Demokrasi Meydanı, Derepazarı ve Kapalı çarşıda halkın yoğun olduğu yerlerde vatandaşları Hırsızlık ve İletişim Yoluyla Dolandırıcılık konularında afiş, broşür ve sticker dağıtımı yaparak tedbir almaya davet etti.

Çalışmalarda 40 adet afiş asıldı, 1200 adet broşür dağıtıldı ve yaklaşık 3500 vatandaş bilgilendirildi.