Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından il genelinde yapılan operasyonlarda 55 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 04 Aralık- 11 Aralık 2023 tarihleri arasında icra edilen operasyonel faaliyetlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 91 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 10 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 31 şahıs olmak üzere toplam 132 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 55’i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu çalışmalar esnasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 50 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 22 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.