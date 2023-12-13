Operasyonel faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri KOM Şube Müdürlüğü tarafından 28 Kasım-13 Aralık 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyetler neticesinde ise 1680 paket kaçak sigara, 643 gr bonzai, 247 gr kubar esrar, 64 gr metamfetamin, 127 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olaylar ile ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapılmış olup, 21 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, 12 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.