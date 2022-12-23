Eczacı Onur Bahadır Ay, ilaçların rapor sürelerine ilişkin tüm detayları aksu habere anlattı.

“Koronavirüs nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimde aksama olmaması için sağlık raporları 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Raporlu ilaç kullanan hastalar daha önceki şekilde aile hekimlerinden reçete ettirip ilaçlarını alabilirler. Ağır kalp ilaçları gibi uzman doktora yazılması gereken ilaçlar harici, Uzatılan raporlar Mart 2020 tarihi sonrasında biten raporlardır. Karışıklık olmaması adına e- nabızdan rapor sürelerini sorgulayıp öğrenebilirler. Bu Uygulamanın hastanelerdeki hastanelerde ki yoğunluğu azaltacağını düşünüyorum.” dedi.

SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz tarafından daha önce 31.12.2022 tarihine kadar süreleri uzatılmış tüm ilaçların rapor süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlaçları, SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında sözleşmeli eczanelerden temin edebilirsiniz."