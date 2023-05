7 den 77 ye herkesin gönlüne giren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 9 yıldır ilçesine kazandırmış olduğu projelerle Dulkadiroğlu’nun çehresini değiştirdi.



Bulunduğu vaatleri bir bir yerine getiren Başkan Okay, ilçenin gelişimi ve değişimi için projelerini bir bir hayata geçirmeye ve ilçe halkının takdirini toplamaya devam ediyor. . Dulkadiroğlu ilçesini cazibe merkezlerinden biri haline getiren Başkan Okay, ilçesine getirmiş olduğu hizmet kalitesiyle bölgede oluşan ticari potansiyelle de büyük ivme kazanıyor.



Kamu hizmetlerinin daha kolay ve kaliteli sağlanması için. Kamu Külliyesi ile vatandaşların kamu hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak adına ilçe içerisinde dağınık bir yapısı olan kamu kurumlarını külliye alanında bir araya getiren Başkan Okay, bu eşsiz ve örnek külliyenin mimarı konumunda yer almakta.



9 yıldır ilçesine yapmış olduğu alt yapı çalışmaları ve çevre hizmetleriyle doğunun adeta altın ilçesi konumuna sahip olma potansiyeline konu olan Dulkadiroğlu, kuyumcu kentle esnafların ticarette tek adresi olurken. Sanayinin de bu bölgede gelişimi için. Başkan Okay, esnaf ve iş insanlarıyla birlikte yürüttüğü ortak istişarelerle ilçeyi bir üst seviyeye çıkarmak için büyük mücadele veriyor.



Kahramanmaraş turizminin kalbi olan birçok projeyi hayata geçiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tarihi dokusuna yeniden kavuşarak yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği mekanlardan biri olan Bahtiyar Yokuşu, İhtişamıyla göz kamaştırıyor.



Belediye Başkanı Okay’ın, Kahramanmaraş turizmine kazandırdığı bir diğer proje ise Mutfak Müzesi, müze şehrin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisine maruz kalan Mutfak Müzesi, 30 Ağustos‘ta kapılarını misafirlerine açmıştı.



Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın prestij projeleri arasında yer alan Yalnız Ardıç Mesire Alanı ve Bungalov evleri projesi de vatandaşların hizmetine sunuldu. Toplamda 400 dönüm alan üzerine kurulu Yalnız Ardıç Mesire Alanı ve Bungalov evleri şehrin yeni cazibe merkezi oldu.



Kahramanmaraş’ın bir numaralı turizm bölgesi olan Dulkadiroğlu ilçesi Yeşiltepe mahallesinde 2020 yılında açılan Extrem spor alanı Heyecan Bahçesi Başkan Okay’ın prestij projelerinde biri. Yedikuyular yolu üzerinde Yeşiltepe mahallesinde bulunan yaklaşık 50 dönümlük arazi Extrem spor alanlarıyla donatıldı.



Dulkadiroğlu ilçesinin büyümesi ve gelişmesi için yeni projeleri hayata geçirerek çalışmalara mesai arkadaşlarıyla devam eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu’nu modern ve yaşanır bir Kent haline dönüştürmek adına çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.