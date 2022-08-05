Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen İleri Yaş Atölyeleri’nin kapanış programı gerçekleştirildi.

Kültür Park Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Cesur, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, Onikişubat Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül, İleri Yaş Atölyesi eğitmenleri ve kursiyerleri ile kursiyerlerin aileleri de katıldı.

Programda, Müzik Atölyesi kursiyerleri, katılımcılar için müzik dinletisi gerçekleştirdi. Kursiyerler, sergiledikleri performansla katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Kapanış programında, eğitmenlere ve kursiyerlere teşekkür belgesi de takdim edildi. Program, İleri Yaş Atölyesi kursiyerleri tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin ziyaretiyle noktalandı.

Kapanış programında konuşan Başkan Vekili Arif Şen, şu sözlere yer verdi.