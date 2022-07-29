Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 2022 LGS’de elde ettikleri başarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “2021 LGS puan ortalamasında Türkiye ortalamasının 2,66 puan altında iken 2022’de Türkiye ortalamasının 2,27 puan üzerine çıktık. Bununla birlikte 2022 yılında Yabancı Dil dersi hariç tüm derslerde de Türkiye ortalamasının üzerine çıkmış bulunuyoruz.” diye konuştu.

Kahraman: “LGS Başarımız İlimiz Geneline Yayılmış Durumdadır”

2021 yılına göre ilk %10’luk dilimde yer alan öğrenci oranının arttığını ve son %10’luk dilimdeki öğrenci oranının azaldığını kaydeden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Bu da gösteriyor ki sınav başarımız bir önceki yıla göre daha genele yayılmış bir duruma gelmiştir. 2021 yılına göre puan ortalamaları hem il geneli hem de tüm ilçelerimizde yükseliş göstermiştir. Örneğin Göksun ve Türkoğlu ilçelerimiz geçen yıla göre puanlarını yaklaşık 32 puan artırmışlardır. Türkiye puan ortalaması geçen yıla göre 17,53 puan artarken, ilimizin puan ortalaması geçen yıla göre 22,46 puan artmıştır. Türkiye’ye göre puan ortalamamızı yaklaşık 5 puan daha fazla artırmış durumdayız. Bu durumda ilimizin puan artış oranı, Türkiye ortalamasının artış oranından yaklaşık %28 daha fazladır.” ifadelerini kullandı.

Kahraman: “3 Öğrencimiz Türkiye Birincisi Olmuştur”

Türkiye’de soruların tamamına doğru cevap veren 193 öğrenci olduğunu ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, son olarak şunları söyledi: “Bu öğrencilerden 3’ü ilimizde yer almaktadır. Bu da bizi fevkalade mutlu etmiştir. Bunun yanında puanla öğrenci alan liselere gidebilecek 400-500 puan aralığındaki öğrenci oranımız Türkiye’de %9,93 iken, ilimizde %10,95’tir. Bu da ilimizde akademik başarısı yüksek öğrenci oranının Türkiye ortalamasına göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu başarılarda emeği olan ilimiz ve ilçelerimizdeki tüm öğrenci, öğretmen, idareci ve velilerimize gönülden teşekkür ediyorum.”