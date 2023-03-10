Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Pazarcık ilçesinde çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. İlçede bulunan kuyumcu dükkanları da depremde kullanılamaz hale gelince bir kuyumcu etrafını demir korkuluklarla çevirdiği ve güvenlik kamerası sistemi kurduğu konteyneri iş yeri olarak kullanmaya başladı.

Genellikle döviz alım satımı yapan kuyumcu Aziz Geçici, AA muhabirine, depreme evlerinde uyudukları sırada yakalandıklarını söyledi.

Almanya'dan gece saatlerinde dönüp evlerine ulaştıktan birkaç saat sonra deprem olduğunu belirten Geçici, "Çok büyük bir felaket yaşadık. Apartmanın 8'inci katında oturuyoruz, tepemize taşlar ve sıva düştü. Eşimi yatağın yanına atarak üstünü örttüm, yorganla başımızı koruduk." dedi.

Kızının bağırarak "Baba beni kurtar" dediği sırada binanın beşik gibi sallandığını anlatan Geçici, "Ayağa kalktığımızda duvardan duvara çarpıldık. Çocuklarım yatağın üzerinde birbirine sarılmış vaziyette bekliyordu. Çocukların üstündeki duvarın patladığını ve içerinin darmadağın olduğunu gördüm." diye konuştu.

Çocuklarını alıp merdivenlerden aşağı koştuğunu dile getiren Geçici, "Can havliyle üzerimize ne bulduysak alarak evden çıktık. Apartmanın birinci katına indiğimde camların patladığını gördüm. Dışarı çıktığımızda binada oturan diğer kardeşlerim de indi. Heyecanla araca 12 kişi binmişiz, araç kalkamadı. Bu sırada önümüzdeki iki bina yıkıldı, çok büyük bir felaket yaşadık." ifadesini kullandı.

- "Yurt dışından gelen paranın bozulmasına yardımcı oluyoruz"

Depremde kuyumcu dükkanının da ağır hasar gördüğünü aktaran Geçici şöyle devam etti:

"Komşu dükkanların duvarları yıkılınca iş yerime hırsızlık amacıyla girmişler. İçeride ne buldularsa alıp gitmişler, her taraf darmadağındı. Dükkanımda tezgahta bulunan yaklaşık 7 kilogram altın çalınmış. Karakoldan arayarak haber verdiler. Kalan malzemelerimizi çıkarmaya çalıştık, bir kısmı duruyor. Kasacı geliyor, kalanlarını da o çıkaracak. İnsanlar zor durumda, yurt dışından gelenler döviz bozdurmak zorunda kalıyor. Vali Bey ve Belediye Başkanımız yerimizi vererek bize yardımcı oldu. Yurt dışından gelen paranın bozulmasına yardımcı oluyoruz."

Geçici, iş yerinin güvenliğini sağlamak için kamera ve alarm sistemi kurduklarını, tedbir amacıyla geceleri oğlu veya kendisinin bu konteynerde kaldığını sözlerine ekledi.