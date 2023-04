Dulkadiroğlu İlçesinde Bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda Afad Tarafından Oluşturulan Eğitim Kampüsüne Gelerek Depremzede Öğrencilerle Buluşan Soylu, İsveç Tipi Konteynerlerden Oluşan 10 Adet Sınıf, Kırgız Çadırlarından Oluşan 10 Adet Halk Eğitim Kurs Merkezi, 10 Adet Öğretmen Barınma Çadırı, 1 Kütüphane, 1 Yemekhane, 19 Tane İzci Kamp Çadırını Ziyaret Etti.

Programda Konuşan Bakan Soylu, “Yedi Güzel Adam’ın Bu Ülkeye Neler Öğrettiğini, Aslında Yazılan Her Şeyin, Söylenen Her Güzel Cümlenin, Her Nasihatin Havaya Boş Olarak Söylenmediğini Bu 64 Günde Gördük. Dedi.

Bakan Soylu Konuşmasının Devamında Öğrencilere “Sizi Bu Yarışta Geride Bırakmayacağız” Dedi.