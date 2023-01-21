Bu Tatlı Heyecanı Bahaettin Karakoç İlkokulu Öğrencileri Biraz Daha Farklı Bir Şekilde Yaşadı.

İlk Olarak 1c Sınıfı Öğrencileri Karnelerini Sınıf Öğretmeni Berna Çetin’in Ellerinden Aldı.

Daha Sonra Bir Tebessüme Değer Derneği Çocuklara Pamuk Şeker Palyaço Gibi Birçok Etkinliklerle Katkı Sağladı, Şarkılar Söylendi Danslar Edildi.

Ayrıca İlk Karne Heyecanına Ortak Olmak İsteyen Velilerde Çocuklarını Bu Mutlu Günde Yalnız Bırakmadı.

Burada Bir Açıklama Yapan Bahaettin Karakoç İlokulu Müdürü Bayram Ayna İlk Karnenin Heyecanının Yaşandığını İfade Etti.

Bir Tebessüme Değer Derneği Başkanı Fatih Akpınar Dernek Hakkında Bilgiler Vererek Güzel Bir Program Gerçekleştirdiklerini Dile Getirdi.

1c Sınıf Öğretmeni Berna Çetin De Keyifli Bir Gün Olduğunu Söyleyerek Yıl Boyunca Emek Yoğun Çalışıldığına Dikkat Çekti.