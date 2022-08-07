Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki Canlılar Camii'nin içinde bulunan Kur’an kursu bölümüne geçen şubat ayında hırsızlık amacıyla giren şüpheliyi imam Halil Okumuş (56) gördü.

İmamın müdahale ettiği hırsız saldırıya geçti ve Okumuş'u 3 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Hastaneye kaldırıldı

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Halil Okumuş, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakalanıp tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cami ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Serkan Kutlu (42) olduğunu belirledi.

Çiftehavuzlar Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alınan Serkan Kutlu, tutuklanarak cezaevine konuldu.

“Elinden kurtulmak için bıçağımı çıkarıp, rastgele salladım”

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Adam öldürmeye teşebbüs', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılan Serkan Kutlu’nun yargılanmasına başlandı.

Mahkemede ifade veren Serkan Kutlu, “Olaydan kısa süre önce cezaevinden çıkmıştım. Kalacak yerim yoktu. Hava da soğuktu. Bu nedenle binaya girdim. Müşteki bu durumu fark edince benim yanıma geldi. Saklanmak için girdiğim masanın altından çıkardı. Yere yatırıp, hakaretlerde bulundu. Eliyle boynumu bastırdığı için nefes alamıyordum. Elinden kurtulmak için bıçağımı çıkarıp, rastgele salladım. Elimden bıçağı alıp yere attı ve bana vurdu. Yere düşen bıçağı elinden kurtulduğumda aldım. Yine bıçağı rasgele sallayıp kaçtım. Kur’an kursuna herhangi bir suçu işlemek için girmedim. Kendisiyle husumetim yoktur. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım.” dedi.

“Kapının önünde tutup yere yatırdım”

Mahkemede ifade veren Halil Okumuş da sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Olay günü ikindi namazından sonra kedisini arayan bir kişinin Kur’an kursu binasının camının açık olduğunu söylediğini belirten Okumuş, “Binaya girdiğimde cam açık değildi. İçeri girdiğimde, kapalı olması gereken bilgisayarın açık olduğunu fark ettim. Bu sırada masanın altında birisinin olduğunu gördüm. Masanın altından çıkan sanık, kaçmaya çalıştı. Kendisini kapının önünde tutup yere yatırdım. ‘Boğuluyorum' dedi. Bu sırada onu rahatlatmak için 'Seni polise teslim edeceğim' dedim.

“Amacı beni öldürmekti”

Bana, çocuğu olduğunu söyleyerek, polise teslim etmememi istedi. Telefon edip yardım isteyecektim. Cebimde telefon olmadığını fark ettim. Bu arada bir elimle de onu tutuyordum. Bunun üzerine cebinden bıçağı çıkartıp beni sırtımdan ve çenemden bıçakladı. Aramızda boğuşma yaşandı. Onu dışarı atmayı başardım. Buna rağmen zorla içeri girip bu kez beni göğsümden iki bıçak darbesiyle yaraladı. Amacı beni öldürmekti.” dedi.

Adli tıp kurumuna sevk edildi

Avukatların dinlenmesiyle devam eden duruşma sonrası mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DHA’nın haberine göre mahkeme ayrıca Halil Okumuş'u, aldığı bıçak darbeleri sonucu vücudun da kalıcı rahatsızlığın olup olmadığının belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk etti.