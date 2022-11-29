Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları, yeni döneminde 36 farklı branşta bin 59 kursiyeriyle eğitimlerini sürdürüyor. Aşçı yardımcılığından müziğe, makromeden fotoğraf çekimine kadar çeşitli eğitimlerin verildiği KAMEK’te en çok talep görenlerden bir tanesi de İngilizce Kursu oldu. KAMEK İngilizce Kursu’nda eğitmenler tarafından kursiyerlere İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma eğitimleri veriliyor. Kursiyerler burada aldığı eğitimler ve yaptığı pratiklerle İngilizce öğreniyor ve yabancı dil seviyelerini geliştiriyor. Ücretsiz olarak düzenlenen İngilizce eğitimlerinin kendilerine çok faydalı olduğunu belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Yabancı Dilde Kaleme Alınmış Eserleri Okuyabileceğim”

Yazar olduğunu belirten Emine Abacı, “Okumayı ve yazmayı çok seviyorum. Bu noktada batı edebiyatı da ilgimi çekiyor. Ancak İngilizce olarak kaleme alınan eserleri okumakta ve anlamakta büyük zorluklar yaşıyordum. KAMEK’te açılan bu kurs İngilizce seviyemi geliştirmem açısından çok faydalı oldu. Burada aldığım eğitimlerle kendimi daha da geliştirerek yabancı dilde kaleme alınmış eserleri okuyabileceğim. Büyükşehir Belediyesi’ne ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Önder Bülbül ise, İngilizce’nin günümüzde çok önemli olduğunu belirterek KAMEK’te aldığı eğitimlerin mesleki açıdan kendisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

“Eğitimler Çok Eğlenceli Geçiyor”

KAMEK İngilizce Kursu’nda aldığı eğitimlerin sosyal ve mesleki hayatında kendisine katkı sağlayacağını belirten Ayşe Kurtban, “Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Artık her yerde konuşulan ve evrensel olan İngilizceyi anlamak ve konuşabilmek için bu kursa geliyorum. Araştırma Görevlisi olmak gibi bir hedefim olduğu için benim eğitimim açısından da son derece önemli. İngilizcemi geliştirmem gerekiyor. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan bu imkân bizler için çok değerli. Gerçekten eğitimler de çok eğlenceli geçiyor. Farklı metotlarla çok daha kolay ve akılda kalıcı bir şekilde İngilizce öğreniyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.