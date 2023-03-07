TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın koordinasyonunda Avrupa Türk Toplumu'nun katkılarıyla ilçeye 155 konteynerlik "Avrupalı Türk Toplumu Geçici Barınma Yerleşkesi" kuruldu.Depremzedelere yardım için elinden geleni yapmaya çalıştığını, gıda ve giyim yardımlarında da bulunduğunu anlatarak şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşıyordum. Yaklaşık 10 yıl önce İngiltere'ye taşındım. Orada ticaretle uğraşıyorum. 6 Şubat'ta maalesef bu büyük felaket başımıza geldiğinde önce sosyal medyadan takip ettim. İçimize sinmedi memleketimize gelmemiz gerektiğini düşündüm. Karar aldım oradan buraya geldim. 'Ne yapabiliriz, nasıl bir faydamız dokunur, memleketimize borcumuzu nasıl öderiz?' düşüncesiyle Kahramanmaraş'a geldim."

Yaklaşık üç haftadır deprem bölgesinde bulunduğunu dile getiren Kılınç, "Konteynerlerimiz kuruluyor. İnsanların yüzünde tebessüm olmaya başladı. Buna bir nevi vesile olduysak ne mutlu bize." dedi.

Kılınç, memleketinde olmaktan ve yardım etmekten mutlu olduğunu vurgulayarak, "Çünkü doğduğum büyüdüğüm yer. Buranın sokaklarında büyüdüm, burada okulumu okudum, arkadaşlarım burada. Herkese telefonla ulaşamadım gelip görmek daha iyi oldu. Bir nevi manevi olarak rahatladık. Elimizden gelen bir şeyler olduysa, birinin yarasına merhem olabildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

- Yurt dışındaki Türklerden deprem bölgesine destek

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya ise Avrupa'da yaşayan pek çok Türk vatandaşı gibi Kılınç'ın da depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı verdiğini söyledi.

Yaşanan felaketin çok büyük olduğuna işaret eden Sırakaya, şöyle konuştu:

"Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bilim insanları yaşanan depremleri asrın felaketi olarak ifade etti. Afet sonrasında da hemen devletimizin tüm birimleri, vatandaşlarımızla birlikte bu süreci en iyi şekilde koordine etme noktasında gayret etti. Sadece ülkemizdeki insanlarımızın değil, yurt dışında bulunan insanlarımızın da büyük bir özveri ile bu süreci takip ettiğini ve ellerinden gelen tüm katkıyı sunduklarını müşahede ettik."

Elbistan'da 155 konteynerden oluşan bir barınma merkezini AFAD'ın koordinasyonunda oluşturduklarını anlatan Sırakaya, "Yapmış olduğumuz bu çalışmada çamaşırhanesiyle, sosyal alanıyla, çocuk oyun parkıyla hakikaten insanlarımızın rahat bir şekilde geçici bir konaklama ortamında hayatını idame ettirebileceği bir ortam sağlandı." diye konuştu.