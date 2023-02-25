Devletin Tüm İmkânları Ve Kurumları Afet Bölgelerine Seferber Edilirken, Milyonlarca Vatandaş Da İhtiyaç Malzemeleri İçin Harekete Geçti.

Şimdilerde Sahada Hummalı Çalışmalar Yürütülerek Depremzedelerin Zorlu Günleri Aşması Ve Kentlerin Yeniden Ayaklanması Amaçlanıyor.

Bu Kapsamda Depremde Zarar Gören Binalarda Da Tespit Çalışmaları Devam Ediyor.

Fakat Vatandaşların Aklında Binalarının Ne Kadar Hasarlı Olduğuna Ve Bu Hasarın Nasıl Tespit Edildiğine Dair Birçok Soru İşareti Bulunuyor.

Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ökkeş Buğradalkıran Merak Edilen Soruların Cevaplarını Aksu Haber’e Paylaştı.