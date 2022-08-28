Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, dolandırıcıların en sık uğradığı platformların başında geliyor.

Son zamanlarda dolandırıcılar, akıllara durgunluk veren çeşitli yöntemlerle hesapları ele geçirebiliyor.

Sahte ölüm belgeleriyle hesap çalıyorlar

Bilgisayar ortamında sahte ölüm ilanı tasarlayan bilgisayar korsanları, sahte nüfus cüzdanı görseliyle Instagram'a başvuruyor ve "ben yakınıyım" diyerek hesap sahibinin öldüğünü belirten mail atıyor.

Ardından Instagram, dolandırıcıların tuzağına düştükten sonra hesabı devrediyor. Bilgisayar korsanları ise çaldıkları hesaplardan kullanıcıları tuzağa düşüren içerikler paylaşıyor ya da hesabı gerçek sahibine parayla satıyor.

Dolandırıcılar Instagram ile iletişime geçerken, VPN üzerinden kendilerini Almanya’da yaşıyormuş gibi gösteriyorlar.

Bunun nedeni söz konusu sosyal medya platformunun Almanya'dan gelen talepleri daha inandırıcı bulması.



Ancak yine de talepte bulunan dolandırıcıya doğrulama kodu gönderiliyor. Doğrulama kodunu almak için de sahte isimlerle alınmış hat numarasını veriyorlar.



İşte bu yöntemler sonrası platformun merkezi hesabı anıtlaştırıyor ya da hesabın şifresini farkında olmadan kötü niyetli kişilere teslim edebiliyor.