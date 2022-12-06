Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşayan, doğuştan bedensel engelli Serkan Yılmaz, lise eğitiminin ardından bir cep telefonu teknik servislerinde çalışmaya başladı. Cep telefonu tamiratı konusunda kendisini geliştiren Yılmaz, kendi işyerini açmanın hayalini kurmaya başladı. İnternetten araştırma yapan Yılmaz, İŞKUR'un engellilere iş yeri açma desteği verdiğini öğrendi. Daha sonra proje için başvuruda bulunan Yılmaz, devlet desteği ile kendi iş yerini açtı. Yılmaz, küçük yaşlardan itibaren hayalini kurduğu cep telefonu teknisyenliğini kendi iş yerinde yapacak.

Yılmaz'ın iş yeri düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine katılan Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, İŞKUR Kastamonu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Serkan Yılmaz'ın sevincine ortak oldu.

“Faydalı olacağını düşünerek başvurdum”

İş yerini açtığı için sevinçli olduğunu söyleyen Serkan Yılmaz, “17 yaşından beri bu mesleği yapmaktayım. Meslek lisesi mezunuyum. Daha önce bu iş ile ilgili staj yaptım, çeşitli telefoncularda çalıştım. Lise öğrenciliğimden beri bu işi yapıyorum. Son olarak internette gezinirken bu projeyi gördüm. Faydalı olacağını düşünerek başvurdum. Onaylandı. Artık mesleğimi kendi iş yerimde yapıyorum” dedi.