Onikişubat İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 2020 yılı Şubat ayında gerçekleşen olayda, iddiaya göre, çiftlik sahibinin silahından çıkan kurşunla Ahmet Güçlü hayatını kaybetmişti.

Güçlü'nün çalıştığı çiftlik sahibinin silahıyla intihar ettiği öne sürülmüştü.

Tabancanın kendisine ait olması nedeniyle şüpheleri üzerine çeken Nazif Düzkale, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.



2 YIL SÜREN MAHKEME BU GÜN SONUÇLANDI



Elde edilen kanıtlarla Ahmet Güçlü'nün intihar etmediği, çiftlik sahibi Nazif Düzkale tarafından öldürüldüğü kararına varılarak, müebbet cezasıyla cezaevine gönderildi.