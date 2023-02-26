Turan, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri hasar gören ve Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Cahit Zarifoğlu İlkokulunda kalan ailelerle bir araya geldi.

Hasan Turan, başsağlığı dilemek ve yardım eli uzatmak için kente geldiklerini söyledi.

Yaşanan afetin artık millet meselesi olduğunu vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bize yaptığı yardımları unutmayacağız. Bunu vefa borcu olarak görüyoruz. Bu okulda depremde evlerini kaybeden ailelerimiz var, burada yaşıyorlar. Biz de iş adamlarımızla beraber aşevi kurduk ve yemek dağıtıyoruz. Günlük 1000 kişiye yemek veriyoruz. Allah kabul etsin. Türkiye, bütün ülkelere sürekli yardım eden bir ülkedir. Bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi yardımdır. Bir kampanya başlattık. Şimdiye kadar 18 tırımız geldi. Tırların gelmesi devam edecek. Aynı zamanda maddi yardım topluyoruz. Bu yardımı da toplayıp AFAD'a vereceğiz, onlar da konut yapımında kullanacaklar."

Turan, daha sonra okuldaki çocuklara oyuncak dağıttı.