Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları üs bölgesine taciz ateşi açtı.

Açılan ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralı - 1

Hastaneye sevk edilen yaralı askerlerden Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer de tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralı - 2

AİLELERİNE ACI HABER VERİLDİ

Şehit Mustafa Öztürk'ün acı haberi, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.

Bekar olduğu öğrenilen ve 7 kardeşi bulunan Öztürk, Karaman Mahallesi'nde düzenlenecek resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralı - 3

Şehit er İsmail Esmer 23 yaşındaydı, bekardı.

Şehidin Hatay'ın Antakya ilçesindeki baba evine Türk bayrakları asıldı.

Şehit er İsmail Esmer, Altınözü İlçesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.