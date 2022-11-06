Irak'ın kuzeyinde 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları üs bölgesine taciz ateşi açtı.

Açılan ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Hastaneye sevk edilen yaralı askerlerden Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer de tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

AİLELERİNE ACI HABER VERİLDİ



Şehit Mustafa Öztürk'ün acı haberi, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.

Bekar olduğu öğrenilen ve 7 kardeşi bulunan Öztürk, Karaman Mahallesi'nde düzenlenecek resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehit er İsmail Esmer 23 yaşındaydı, bekardı.

Şehidin Hatay'ın Antakya ilçesindeki baba evine Türk bayrakları asıldı.

Şehit er İsmail Esmer, Altınözü İlçesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.