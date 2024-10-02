İsrail’in Maariv gazetesinin haberine göre, İran tarafından düzenlenen füze saldırılarında 3 İsrailli şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın Eriha kentine düşen füze parçaları nedeniyle bir kişinin öldüğü, bölgede hasar meydana geldiği belirtildi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha şiddetli cevap vereceklerini ve tüm altyapılarının hedef alınacağını söyledi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu