71 yaşında hayata gözlerini yuman Kahramanmaraşlı iş insanı Ali Cilve’nin cenazesi dün ikindi namazına müteakip Abdulhamithan Camisinde kılınanan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cilve’nin Şeyh Adil Mezarlığı’ndaki cenazesine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aksu TV Ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.