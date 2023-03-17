Bu kapsamda Kahramanmaraş’ın sevilen iş kadını, siyasetçi Şule Boynueğri, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi 'den Milletvekili Aday Adaylığı başvurusunda bulundu.

Gerekli Belgelerin İl Başkanlığına Teslim Edilmesinin Ardından Aksu Haber Açıklamalarda Bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday adayı Şule Boynueğri, vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için bu göreve talip oldum, hayırlı olsun inşallah dedi.

Konuşmasının devamında boynueğri şunları söyledi:

“Türkiye Yüzyılına ilk adım atacağımız bu yılda millet olarak önemli bir kararın eşiğindeyiz. Millete hizmet yolunda 21 yıldır hizmet eden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bu yolda yürümek için AK Parti’den Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı oluyorum. Hem ülkemize hizmet etmek hem de şehrimiz merkezli yaşanan asrın felaketinin ardından büyük yıkımların yaşandığı Kahramanmaraş’ımızı yeniden o güzel günlerine döndürmek için bu davaya gönül vermiş, bu davaya inanmış bir iş kadını olarak ilimizi mecliste temsil etmek adına bir yola çıkmış bulunuyorum. Allah çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah ülkemizin her tarafına hizmetler yapmaya milletimizin gönlüne dokunmaya devam edeceğiz diye konuşan Boynueğri; “Aday adaylığı sürecinin ardından partimizce adaylar belirlenecek ve daha sonra da aziz milletimiz sandığa gidip kararını verecek. Milletimizin her birinin oyuna talip olan bu kutlu davanın bir ferdi olarak bu süreçte çalışmaya devam edeceğiz. Bir yandan deprem sonrası milletimizin yaralarını saracağız bir yandan da ülkemizin yarınları için mücadele etmeye devam edeceğiz. İnşallah 14 Mayıs’ta sandıktan yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve partimiz zaferle çıkacaktır” dedi.