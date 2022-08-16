Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı kuruma ait baz istasyonunda farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı.

Dikkat çekmemek için gündüz vakti işçi yeleği giyerek hırsızlık yaptılar

Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olaylarını gerçekleştirerek toplamda 190 bin TL'lik maddi zarara sebep olduğu tespit edilen M.Ç. ve S.Ç. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahısların, dikkat çekmemek için gündüz vakti işçi yeleği giyerek hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen M.Ç. ve S.Ç. isimli iki şüpheli, adli mercilere sevk edildi. İki şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.