Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Şamil Hızlı, işlenmiş gıdaların uzun süreli kullanımının çocuklarda kalp, tansiyon ve bağırsak hastalıklarına yol açtığı belirtilerek, sağlıklı beslenme çantası oluşturulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Raf ömrünün uzatılması için koruyucu etken maddeler kullanılarak üretilen işlenmiş gıdalardan kaçınılması gerektiğine dikkati çeken Hızlı, işlenmiş gıdaların çocukların sindirim sistemine zarar verdiğini aktardı.

Hızlı, çocukların sağlığı için paketli ürünler yerine organik besinlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Annelerin bazen zamanları yeterli olmuyor. Marketten aldıkları ileri derecede koruyucu madde içeren hazır kekler ve fast food gibi hazır ürünleri beslenme çantasına koyuyorlar. Bu sağlık demek değil. Çocuğun her türlü şekilde bir şey yemesi, sağlıklı olacağı anlamına gelmiyor. Bu ürünleri tercih etmemeliler. Mümkün olduğunca evde hazırlanmış kekler, krakerler olabilir.

Çocuklarda, ileri derecede işlenmiş gıda kullanımı durumunda kalp, tansiyon ve bağırsak hastalıklarının ortaya çıkması mümkün. Bu riski göze almamak adına annelerin bu ürünleri tercih etmemesini tavsiye ederiz. Çocuklarımızın hem kaliteli büyümeleri hem de kaliteli beslenmeleri, gelişmelerinin doğru olması için bunlar çok önemlidir."