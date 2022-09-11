Kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında olimpiyat olarak nitelendirilen EXPO’yu, 2018 yılında Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin (AIPH) genel kurulunda oy birliği ile 2023 yılında Kahramanmaraş’a kazandıran Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, kentin ulusal ve uluslararası marka değerini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş’ın geleceğini şekillendirecek dev projenin açılmasına 7 aydan fazla süre olmasına rağmen özverili çalışmalar sonucunda EXPO Proje Alanı’nın yüzde 75’i tamamlanırken, diğer taraftan da ulusal ve uluslararası katılımcı sayısını artırmaya yönelik dikkat çeken adımlar atılıyor. Bu kapsamda ulusal katılım anlamında Büyükşehir, İl ve ilçe belediyeleri ile kurumları Başkan Mahçiçek bizzat ziyaret ederek davetlerini iletirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle Dışişleri Bakanlığı’nca atanan EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök ise ülkeleri davet ediyor. 30’a yakın ülkenin resmi olarak katılacağı EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’a, son olarak ise İspanya’dan olumlu yanıt geldi. EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök’ün davetine resmi olarak yanıt veren İspanya Büyükelçisi Javier Hergueta, İspanya’nın EXPO 2023’e katılacağını bildirdi.

“Varlığımız, EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş’ın başarısına katkıda bulanacak”

İspanya Büyükelçisi Javier Hergueta, Onikişubat Belediyesi’ne gönderdiği yazıda, “İspanya’nın EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş’a katılımını sağlamak için üstlendiğiniz diğer girişimlerle yaptığınız görüşmenin ardından, talebinize olumlu cevabımızı iletmekten memnuniyet duyuyorum. EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş’ta, ülkemiz İspanya’yı temsil edeceğiz. Muhtemel kültürel etkinliğin tanımı ve detayları zamanı gelince kararlaştırılacak ve teyit edilecektir. Varlığımızın EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş’ın başarısına katkıda bulanacağına inanıyoruz. Bu projenin en iyi sonuca ulaşması için çaba gösteren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök’ün kişisel taahhüdünü takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.