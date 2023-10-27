Dünyanın gözü 7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşında.

Terör devleti İsrail, günlerdir Gazze'de kadın çocuk ayırt etmeden sivillerin üzerine bombalar yağdırıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 12 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı, bunun da yaklaşık bir atom bombasının gücüne eşit olduğu belirtildi.

İsrail tankları gece Gazze'ye girip sınırlı kara operasyonu gerçekleştirirken bir yandan da sivilleri havadan bombaladı. Hamas ise buna karşılık Tel Aviv ve Yafa'ya füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda can veren Filistinlilerin sayısı 3 bini çocuk olmak üzere 7 bini geçti.