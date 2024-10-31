Saldırı sonucunda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 3 kişininse yaralandığı bildirildi.

Öte yandan Filistin Kızılayı görevlisi Gazzeli Abdülaziz Bardini, İsrail saldırısında yaşamını yitirenleri ve yaralıları Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne naklederken, saldırıda yaşamını yitirenlerden birinin annesi olduğunu fark etti.

Annesinin cansız bedenine sarılan Abdülaziz'in "Anneciğim, seni tanıyamadım. Babam, kardeşlerim ve şimdi de sen... Vallahi buna dayanamam. Seni bir daha asla göremeyecek miyim?" şeklinde feryadı yürekleri burktu.