Kentin sahil yolunda Sayda Belediye Stadyumu yakınında meydana gelen saldırının ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

İbrani medyası ise suikast hedefinin Hamas'ın askeri kanadının kadrolarından Muhammed Şahin olduğunu bildirirken Kassam Tugayları'ndan bir yetkili, haberi doğruladı.

Hamas Hareketi'nden bir kaynak, yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerinin Sayda kentinin girişi yakınlarında gerçekleştirdiği saldırının hedefi, hareketin askeri kanadının kadrolarından Muhammed Şahin'dir." dedi.