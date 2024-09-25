Gazze'de soykırım yapan İsrail ordusu, Orta Doğu'da bir cepheyi daha kana buluyor. İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar zirveye ulaştı.

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut ile güneydeki Sayda kenti arasındaki ana yolda yer alan Ciye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Yerel basındaki haberlerde, saldırının olduğu bölgeye ambulansların hareket ettiği ve yaralıların olabileceği belirtildi.

İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin öldüğü açıklandı.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının yarım milyona yaklaştığını söyledi.