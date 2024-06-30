İsrail'de hükümet karşıtı protestolar her hafta etkisini arttırarak devam ediyor. Hükümet karşıtı göstericiler erken seçim çağrısı yaptı.

Göstericiler, mevcut hükümetin politikalarını eleştirerek, özellikle Gazze Şeridi'nde sürdürülen politikalara son verilmesini istiyor. Ayrıca, esir takas anlaşmasının hemen imzalanması yönünde taleplerini dile getirdiler.

Ellerinde esirlerin fotoğraflarını ve Netanyahu hükümeti aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıyan göstericilere, bölgede önlem alan İsrail güçleri müdahale etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)