Kovid-19 salgını sürecinde büyük ölçüde azalan hava trafiği ve yolcu sayısında 2022'de başlayan yükseliş bu yılın 11 ayında da devam etti.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu yılın 11 ayında ağırlanan yolcu sayılarında 2022'ye kıyasla önemli artış kaydedildi.

İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak-kasım döneminde 70 milyon 396 bin 167 yolcu ağırlandı.

Bu yolculardan 16 milyon 926 bin 712'si iç, 53 milyon 469 bin 455'u ise dış hatlarda misafir edildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısı yüzde 19 arttı.