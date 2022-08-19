Kahramanmaraş’ın lezzetlerini İstanbul’da yemek severlerin beğenisine sunan Sabırtaşı Restoran’ın ünü sınırları aştı.

Elde edilen bu başarıdan dolayı İstanbul Valiliği Sabırtaşı Restoran İşletme Sahibi Mustafa ve eşi Fatma Topçuoğlu’nun misafir ederek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaret hakkında bilgi veren Mustafa Topçuoğlu, “İstanbul Valiliğinin davetlisi olarak Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt hanımefendinin misafiri olduk. İstanbul'da kırk yıldır Kahramanmaraş kültürünü özellikle Kahramanmaraş içli köftesini Sabırtaşı Restoran olarak sunduğumuz için bizlere İstanbul Valiliği adına teşekkür etti. Bizde sayın İstanbul Valisine ve Vali Yardımcısı Özlem hanımefendiye Kahramanmaraş ürünlerimizden başta Sabırtaşı içli köftesinin yanı sıra Kahramanmaraş tarhanası, ipek pul biberi, sumak ekşisi ve sumak sosunu ve ayrıca Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş beyefendinin özel gönderdiği hediyeleri takdim ettik. Eşim Fatma Daş Topçuoğlu ve bize eşlik eden kardeşim Naile Demir hanımefendi ve kendi adımıza İstanbul Valiliğine çok teşekkür ederiz ”dedi.