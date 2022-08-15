Şile Otoyolu Ihlamurkuyu Kavşağı yakınında yoğun yağış nedeniyle kamyonet, minibüs, 2 hafif ticari araç ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre Şile Otoyolu Üsküdar yönünde tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.