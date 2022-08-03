İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Maçka Parkı, Bebek Sahili, Fatih Kocamustafapaşa Parkı ve Florya Sahili’nde atlı birlik, önleyici hizmetler, ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri ve narkotik köpeklerinin katılımıyla asayiş denetimleri yapıldı.

Dün 20.00 ile 23.59 arasında yapılan denetimlerde 263 Genel Bilgi Toplama (GBT), 21 araç ve 4 motosiklet sorgusu yapıldı.

Denetimlerde 3 yoklama kaçağına işlem yapıldı, 1 kişiye de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 40'ıncı maddesine göre idari işlem uygulandı.

Denetimlere katılan atlı birlikler, İstanbullular tarafından ilgiyle karşılandı.