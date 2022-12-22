İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 21 Temmuz ile 2 Kasım tarihlerini kapsayan son 5 ayda kaçakçılığa yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 ton nargile tütünü, 190 bin 544 paket elektronik sigara tütünü, doldurulmuş makaron, kaçak sigara ve sigara likiti, 64 bin 165 gram puro, 3 bin 500 kg sigara tütünü, 141 milyon 325 bin 700 dal boş makaron, bin 742 boş içki şişesi, bin 315 litre etil ve metil alkol, 700 şişe içki ve 2 fiber tank ele geçirilmişti. Söz konusu sahte ve kaçak ürünlerin 12 ve 13 Kasım tarihlerinde Kocaeli'de imha edildiği belirtildi.