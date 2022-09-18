Günler öncesinden duyurusu yapılan LGBT'ye karşı Büyük Aile Buluşması gerçekleştirildi.

İstanbul'un farklı yerlerinden gelen binlerce kişi Fatih ilçesindeki Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Çocuklarını ve toplumu eşcinsellik baskısından korumak isteyen insanların organize ettiği yürüyüşe birçok sivil toplum örgütnden destek geldi.

Binlerce kişi Saraçhane Parkı'nda toplandı

Program kapsamında park içinde sahne kuruldu.

Etkinlik sebebiyle polis Saraçhane Parkı ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken polis noktalarında aranan vatandaşlar parkın içine alındı.

Kurulan sahnede etkinliğe katılan sivil toplum kuruluşlarından yetkililer, psikiyatristler ve sosyal medya fenomenleri konuşmalar yaptı.

Türk bayrakları ve dövizlerle geldiler

Programa gelen binlerce kişi Türk bayrakları ile parka geldi.

Parka gelenlerin ellerinde konuya ilişkin mesajlar içeren pankart ve dövizler yer aldı.

"Kulak ver bu sese aile hedefte"

Alanda "Aileye savaş açanlara geçit vermiyoruz", "LGBT propagandasına ve dayatmasına dur de", "Kulak ver bu sese aile hedefte" yazılı dövizler dikkat çekti.