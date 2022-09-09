İstanbul'da metrobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Avcılar Şükrübey metrobüs durağı yakınlarında 4 metrobüs kazaya karıştı. 2 metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, kazaya karışan metrobüslerde sıkışan yaralı yolcuları kurtardı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Avrupa Yakası'nda metrobüs seferlerinin çift yönlü durdurulması nedeniyle hatta uzun araç kuyruğu oluştu. Bu arada duraktaki vatandaşlar, metrobüs yolundan yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmaya çalıştı.

Üst geçitlerde yoğunluk oluştu

Kaza nedeniyle diğer metrobüs duraklarındaki üst geçitlerde de yoğunluk oluştu. Araçlara binmek isteyen vatandaşlar, seferler yapılamadığı için duraklara alınmadı. Bazı vatandaşlar, güvenlik görevlileri ile tartışarak yaşananlara tepki gösterdi.

Metrobüsleri kullanamayan vatandaşlar, metro, otobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşların yollarda kaldıkları görüldü. Birçok noktada insan kalabalıkları oluştu.

Kazanın ardından kapatılan D-100 karayolunun Ankara istikametinde yeniden trafik akışı sağlanmaya başladı.

Metrobüs seferleri her iki yönlü olarak kısmen ulaşıma açıldı.

Yolda bekleyen metrobüsteki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı.

99 kişi yaralandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kazada 99 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya, metrobüs hattının çift yönlü olarak ulaşıma açıldığını ifade etti. Yerlikaya, 50 yaralının hastanelere sevk edildiğini, 49 yaralının ise ayakta tedavi edildiğini duyurdu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.