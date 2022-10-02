Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü, sezonun ilk maçında performansıyla göz doldurdu. Bölgesel Amatör Lig 2’inci grupta mücadele eden kırmızı beyazlar, 2022 - 23 sezonunun ilk karşılaşmasını Elazığ temsilcisi Aksaray Gençlikspor ile gerçekleştirdi. Merkez 1 Futbol Sahası’nda gerçekleşen maçta kıran kırana bir mücadele yaşandı. Hakem Emre Nağaç idaresindeki maçta İstiklal Spor, ilk yarıda Yiğit Ener Aydın ve Tugay Tiryaki’nin golleriyle farkı ikiye çıkardı.

Aslanlar Gol Oldu Yağdı

İkinci yarıda ise İstiklal Spor’un başarılı sporcusu Fatih Gümüşel iki gol birden kaydetti. Çekişmeli geçen maçta oyuncular performanslarıyla uzun süre alkışlanırken; karşılaşma 4 - 0’lık skorla tamamlandı.