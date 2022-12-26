2022-2023 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta, Kahramanmaraş İstiklalspor, Ligin ilk yarısının son haftasında 13.Haftada Evinde Elazığ Temsilcisi Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünü konuk etti.

Merkez Spor Kompleksinde oynana ve 9 gollü maçı Karaman Bölgesinden Salih Soydan'in yönetti. Soydan’ın orta hakem olarak çıktığı karşılaşmaya Niğde Bölgesinden Necmi Akıncı ile Aksaray Bölgesinden Burhan Başpınar yardımcı hakem olarak görev yaparken, Aksaray Bölgesinden Emre Nağaç ise dördüncü hakem olarak görev yaptı. İlk yarısı 1-0 Kahramanmaraş İstiklalspor’un önde tamalandığı maçta 2. Yarıda gol yağmuru başladı. 23’dakikada Salih Kazan ile 1-0 öne geçen Kahramanmaraş İstiklalspor ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken 2. Yarının başlangıcında konuk ekip Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü 51' Skor’u1-1’e getirdi. Bu golden hemen sonra toparlanan Kahramanmaraş ekibi İstiklalSpor taraftarından tam destek alarak gole yüklendi. 53. dakikada Tugay Tiryaki, 54 dakikada Hakan Doğan, 55. dakikada Hakan Doğan, 65. dakikada Salih Kazan, 75. Dakikada Burhanettin Sever, 86. Dakikada Hakan Doğan ve 8. Dakikada Yiğit Ener Aydın’n kayıt ettiği gollerle sahadan 8-1 galibiyetle ayrılarak 3 puanı son haftada da hanesine yazdırarak sezonun ilk yarısını lider olarak tamamladı.