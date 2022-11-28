Sezonun 9’uncu haftasında Viranşehir Belediyespor’u evinde ağırlayan Kahramanmaraş İstiklalspor, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Puanını 27’ye çıkaran kırmızı beyazlılar, grupta liderliğini sürdürdü. Kahramanmaraş İstiklalspor sayısız gol pozisyonu bulduğu maçta 90 da galibiyete uzandı.

Bölgesel Amatör Lig 2’nci grubun favori takımlarından Kahramanmaraş İstiklalspor, sezonun 9’uncu haftasında evinde Şanlıurfa temsilcisi Viranşehir Belediyespor’u ağırladı.

Merkez 1 Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakaya İstiklalspor taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan maçın 90 dakikası Kahramanmaraş İstiklalspor’un 1 – 0’lık galibiyetiyle noktalandı.

İlk yarısı 0 – 0 beraberlikle biten maçın tek golünü 54’üncü dakikada İstiklalspor’un golcü ismi Yasin Berkay Yalçın kaydetti.

Bölgesel Amatör Lig’de çıktığı tüm maçları kazanan kırmızı beyazlılar, puanını 27’ye çıkararak zirvedeki yerini korudu. Maçın sonuna kadar golü kovalayan kırmızı beyazlılar taraftar desteğini de arkasına alarak tahtını sağlamlaştırdı.