İsveç'teki Türk STK'lerinin ortak etkinliğinde İsveç Diyanet Vakfı Din Görevlisi Serdar Bükme, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Bükme'nin seslendirdiği Kur'an ayetlerinin Türkçe ve İsveççe mealleri de okundu.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktığı provokasyona ilişkin "Milyonlar gibi hatta milyarlar gibi biz de o eylemi kınıyoruz."