İş dünyasının başarılı ve değerli isimlerinden olan Ahmet Öksüz başkanlığındaki İTHİB yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş’a gelen yönetim kurulu üyeleri Türkiye ekonomisine ve istihdamına birçok sektörde büyük katkılar sağlayan Kipaş holding bünyesindeki iştirakleri ziyaret etti.

Burada başkan öksüz ve yönetim kurulu üyeleri dokuma, denim ve son olarak Kipaş Karacasu İşletmelerini gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

Ziyaret sonunda değerlendirmelerde bulunan İTHİB yönetim kurulu üyeleri Kipaş Holding bünyesindeki iştiraklerden etkilendiklerini söyleyerek yönetim kurulunu tebrik etti.

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise çok güzel bir gezi olduğunu belirterek sektördeki üretim alanlarını bizzat yerinde inceleme fırsatı yakaladıklarını söyledi.