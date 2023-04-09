Bu kapsamda İYİ Parti’nin Kahramanmaraş Adayları şu isimlerden oluştu:
1. Ahmet Çabukel
2. Neslihan Koca Nergiz
3. Ziya Dumlupınar
4. Burak Sert
5. Şeyma Aytemiz Aslantürk
6. İrfan Mert Yıkan
7. Emine Leblebici
8. Serdal Kurtoğlu
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayları
1. Ali Öztunç
2.İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)
3. Mehmet Bağlar
4.Ejder Kaygusuz
5. Naile İşlek
6.Tufan Yanar
7.Aziz Cem Güner
8.Çağatay Atasay
BBP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Bülent İspir
2. Av.Nedat Türk
3. Av.Oğuzhan Koca
4. Songül Zulkadiroğlu
5. Nevzat Ulutürk
6. Stajer Av. Ahmet Hakan Kaya
7. Ahmet Arslan
8. Hayrullah Can oldu.