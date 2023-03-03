Akşener, anketleri işaret ederek, halkın istediği adayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu savundu.

"Milletimiz sizleri göreve çağırıyor"

Kameraların karşısına geçerek Millet İttifakı'nı oluşturan ve "Altılı Masa" olarak anılan yapıdan çekildiklerini açıklayan Akşener, "Milletimiz sizleri göreve çağırıyor." dedi ve ekledi:

Adaylık mesajı: Ya İmamoğlu ya da Yavaş

Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım, siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Üzerinize atılan tüm iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız.

Ne mutlu size ki, milletimizin gayretlerinizi gördü. Milletimiz sizleri sevdi, bağrına bastı. Bugün sizi göreve çağırıyor. 100 yıl önce olduğu gibi, bugün de milletimiz istiklalini yine kendi azim ve kararına bağlamıştır. Size de ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır.

Bu vazife, Cumhuriyet'imizin yeni asrının şafağında yepyeni bir sayfa açma vazifesidir. Bu vazife, sadece bir dayatmayı değil, topyekün bir dayatmacılığı yıkma vazifesidir.