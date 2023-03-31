İstanbul'da Merter İş Merkezi'nde bulunan İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı, bu sabah saatlerinde kurşunlandı.

Binanın penceresine isabet eden kurşun büyük korkuya neden oldu.

Kurşun, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplandı.

Özel ekip kuruldu

Yaşananların ardından İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yönelik “silahlı saldırı” sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

İstihbarat Şube, Terörle Mücadele Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü arasında oluşturulan özel ekiplerin titiz bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olayın aslı ortaya çıktı

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, dün akşam saatlerinde bir inşaattan hırsızlık yapmaya çalışan şüpheliyi yakalamaya çalışan inşaat bekçisi M.E.’nin, ruhsatlı silahıyla kovaladığı şüphelilere yönelik ateş ettiği ve kurşunların söz konusu partinin il merkezine isabet ettiği tespit edildi.

İnşaat bekçisi M.E., olayda kullandığı ruhsatlı silahı ile beraber yakalanarak gözaltına alındı.